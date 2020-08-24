Son dakika haberleri! FETÖ'nün firari spikeri Erkan Akkuş adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri: Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli eski Bugün TV spikeri Erkan Akkuş emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
24.08.2020 10:32 | Son Güncelleme: 24.08.2020 11:03
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli eski Bugün TV spikeri Erkan Akkuş emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan Erkan Akkuş'u önceki gün İzmit'te saklandığı evde gözaltına almıştı. Şüpheli, işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderildi. Eski Bugün TV sunucusu olan Erkan Akkuş, emniyetteki sorgusunun ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
(İHA)
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Kaynak: İHA