Son dakika haberleri: FETÖ'nün "emniyet mahrem imamı"na hapis cezası
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Son dakika haberleri: FETÖ'nün "emniyet mahrem imamı"na hapis cezası

08.10.2020 21:05 | Son Güncelleme: 08.10.2020 21:08
Son dakika haberleri: FETÖ'nün

Edinilen son dakika gelişmesine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem imamlarından" eski öğretmen Mehmet Özdamar, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem imamlarından" eski öğretmen Mehmet Özdamar, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, sanık Özdamar tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatı ise salonda hazır bulundu.

Sanığa, önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için söz verildi.

Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden sanık Özdamar, örgütün "emniyet mahrem yapılanması" içinde olmadığını öne sürdü.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespiti de kabul etmeyen Mehmet Özdamar, suçsuz olduğunu savunarak beraatını talep etti.

Mahkeme başkanı, sanık avukatının yaptığı savunmanın ardından heyetin kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti sanık Özdamar'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün ay hapis cezası verdi.

İddianamede, Özdamar'ın örgüt içinde "Murat" kod adını kullandığı, FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanması" içinde "genel müdür" seviyesinde olduğu, örgüt mensuplarıyla iletişimi sağlamak amacıyla operasyonel hat kullandığı, aynı zamanda şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya

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