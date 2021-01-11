Son dakika haberleri: FETÖ'nün askeri öğrencilerden sorumlu "mahrem imamı"na 15 yıla kadar hapis istemi
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Son dakika haberleri: FETÖ'nün askeri öğrencilerden sorumlu "mahrem imamı"na 15 yıla kadar hapis istemi

11.01.2021 10:51 | Son Güncelleme: 11.01.2021 10:54
Son dakika haberleri: FETÖ'nün askeri öğrencilerden sorumlu

Son dakika haberleri: Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün sözde askeri öğrencilerden sorumlu "mahrem imamı" olduğu iddiasıyla tutuklanan zanlı hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün sözde askeri öğrencilerden sorumlu "mahrem imamı" olduğu iddiasıyla tutuklanan zanlı hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu A.Ü. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

A.Ü. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen tanık F.G. A.Ü'yü FETÖ içerisinde Ömer kod adıyla tanıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kendisi o dönem Çukurova Üniversitesi'nde okuyordu. Örgüte ait eve beni kendisi davet etti. A.Ü. örgüt evlerine öğrenci kazandırmaya çalışıyordu. Kendisi başka öğrenci evleriyle de ilgileniyordu. A.Ü. bizlere FETÖ'nün yayın organlarına abone olmamızı söylerdi. Ben kendisinden habersiz banka asistanlığı sınavına girmiştim. Daha sonuçlar bile açıklanmadan A.Ü. benim sınava girdiğimi öğrendi. Bana 'bizim haberimiz olmadan hiçbir sınava girme' telkininde bulundu."

Sanığın, örgüt üyeleriyle irtibatlı olduğu, FETÖ'ye ait birçok evde kaldığının belirlendiği ve ByLock kullanıcısı olduğu bildirilen iddianamede, A.Ü'nün "ev abiliği", "bölge talebe mesullüğü" ve en son askeri öğrencilerden sorumlu "mahrem imam" sıfatıyla faaliyet yürüttüğü kaydedildi.

İddianamede, sanığın örgütün hiyerarşik yapılanmasında yer aldığı, adli soruşturma geçiren asker ve polislerle irtibatının tespit edildiği, örgütsel sohbet ve toplantılara katıldığı anlatılarak, A.Ü'nün "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık A.Ü'nün yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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