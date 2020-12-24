Son dakika haberleri... FETÖ elebaşının akrabasına 6 yıl 3 ay hapis
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri... FETÖ elebaşının akrabasına 6 yıl 3 ay hapis

24.12.2020 11:01 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:05
Son dakika haberleri... FETÖ elebaşının akrabasına 6 yıl 3 ay hapis

Gelen son dakika haberine göre Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeninin kızı avukat Ferdane Nur Avcı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeninin kızı avukat Ferdane Nur Avcı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuksuz sanık Avcı ile avukatı katıldı.

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için söz verilen Avcı, hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia ederek, "Hiçbir terör örgütüne üye değilim, hayatımda yakından silah dahi görmedim. İrademi başka yapıya ya da kimseye vermedim." dedi.

Aleyhindeki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını öne süren Avcı, suçsuz olduğunu belirterek beraatini istedi.

Sanık avukatının da beyanı ardından Mahkeme Başkanı Abdullah Fırat Gedik, mahkeme heyetinin kararını açıkladı.

Buna göre sanık Ferdane Nur Avcı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ahmet Ünal Çeviköz Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Aslı Tandoğan Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Can Bartu Arda Turan Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Tüm Haberler İngiltere Başakşehir Türk Lirası Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... FETÖ elebaşının akrabasına 6 yıl 3 ay hapis | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 11:26:34. #1.15#
title