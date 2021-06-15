Son dakika haberleri... FETÖ'den yargılanan eski emniyet müdürü Cemil Ceylan 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı
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Son dakika haberleri... FETÖ'den yargılanan eski emniyet müdürü Cemil Ceylan 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı

Son dakika haberleri... FETÖ'den yargılanan eski emniyet müdürü Cemil Ceylan 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı
Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Ankara'da hücre evinde yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi eski emniyet müdürü Cemil Ceylan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara'da hücre evinde yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi eski emniyet müdürü Cemil Ceylan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Ceylan ile bulunduğu cezaevinden videokonferans yöntemiyle bağlantı kurulurken, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Son savunması için söz verilen Ceylan, 30 yıllık meslek hayatı boyunca terör örgütleriyle mücadele ettiğini, herhangi bir örgüte üye olmadığını savundu.

Sağlık sorunları olduğunu öne süren Ceylan, savunmasına şöyle devam etti:

"12 Eylül darbesinde gözaltına alınan birisiydim. Ben darbenin ne olduğunu çok iyi bilen birisiyim. Bu olayın neticelerini tahmin ettiğim için 'kurunun yanında yaş da yanar' düşüncesiyle teslim olmayı düşünmedim. Darbecilerle birlikte gözaltına alınmak istemedim, neticesinde yakalandım. Devletin gücünden kaçabilmek mümkün değil. Beni gözaltına alanların müdürüydüm. 9 aydır tutukluyum. Bedenen ve zihnen çok yorgunum, mahkemeden beraatimi tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum."

Sanık avukatının beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ceylan'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 hapis cezasına çarptırdı.

Soruşturma geçmişi

Ceylan, Kilis ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü yaptıktan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına atanmıştı.

2015'te çıkarılan KHK ile resen emekli edilen 1776 emniyet müdürü arasında yer aldı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Ceylan'ın rütbeleri geri alındı.

FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada ele geçirilen dijital belgelerde, Ceylan "A5" olarak kodlanmış, bunun da örgüte sadakat ve bağlılığı en üst seviyede olan kişiler için kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

Ceylan, 8 Ekim 2020'de örgüt evine yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak

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