Son dakika haberleri: FETÖ'den aranan şahıs yakalandı Son dakika habere göre Samsun'da "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan bir kişi jandarma tarafından yakalandı.

Samsun'da "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan bir kişi jandarma tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesince Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan A.Y.A.(20), Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma tarafından gözaltına alındı. A.Y.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN Kaynak: İHA