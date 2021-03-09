Son dakika haberi | FETÖ'dan 2 şüpheliye adli işlem yapıldı
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Son dakika haberi | FETÖ'dan 2 şüpheliye adli işlem yapıldı

09.03.2021 10:04 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:16
Son dakika haberi | FETÖ'dan 2 şüpheliye adli işlem yapıldı

Edinilen son dakika haberine göre Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FET/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli 2 kadın yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli 2 kadına adli işlem yapıldığı öğrenildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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