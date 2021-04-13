Son dakika haberleri... Fethiyespor'da 3 futbolcu ile 2 antrenörün Kovid-19 testi pozitif çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Fethiyespor'da 3 futbolcu ile 2 antrenörün Kovid-19 testi pozitif çıktı

Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Spor
Son dakika haberleri... Fethiyespor'da 3 futbolcu ile 2 antrenörün Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika haberler... Misli.com 3. Lig'de mücadele eden Fethiyespor'da, 3 futbolcu ile 2 antrenörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Misli.com 3. Lig'de mücadele eden Fethiyespor'da, 3 futbolcu ile 2 antrenörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve destek ekibine uygulanan Kovid-19 testlerinde 3 oyuncu ile 2 antrenörün sonucunun pozitif çıktığı aktarıldı.

Testleri pozitif çıkan beş kişinin takip ve tedavi sürecine başlandığı kaydedildi.

Öte yandan, 7 Nisan'da yapılan test sonuçlarıyla, 7 futbolcu ile 3 antrenörün karantinada olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Fahrettin Altun Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Cansu Dere Cem Yılmaz Burak Sergen
Spor Caner Erkin Yılmaz Vural Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Fethiyespor'da 3 futbolcu ile 2 antrenörün Kovid-19 testi pozitif çıktı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 12:11:27. #1.14#
title