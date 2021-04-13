Son dakika haberleri... Fethiyespor'da 3 futbolcu ile 2 antrenörün Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika haberler... Misli.com 3. Lig'de mücadele eden Fethiyespor'da, 3 futbolcu ile 2 antrenörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Misli.com 3. Lig'de mücadele eden Fethiyespor'da, 3 futbolcu ile 2 antrenörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve destek ekibine uygulanan Kovid-19 testlerinde 3 oyuncu ile 2 antrenörün sonucunun pozitif çıktığı aktarıldı.

Testleri pozitif çıkan beş kişinin takip ve tedavi sürecine başlandığı kaydedildi.

Öte yandan, 7 Nisan'da yapılan test sonuçlarıyla, 7 futbolcu ile 3 antrenörün karantinada olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır