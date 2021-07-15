Son dakika haberleri: Fethiye'deki fuhuş operasyonunun şüphelileri adliyede (2)
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Son dakika haberleri: Fethiye'deki fuhuş operasyonunun şüphelileri adliyede (2)

Son dakika haberleri: Fethiye'deki fuhuş operasyonunun şüphelileri adliyede (2)
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... 7'Sİ TUTUKLANDIMuğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

7'Sİ TUTUKLANDI

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün

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