Son dakika haberleri | Fethiye'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri | Fethiye'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını söndürülürken yangında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını söndürülürken yangında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Bozyer Mahallesi Dikencik mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin etkin mücadelesiyle kısa sürede söndürülen yangında, yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haberleri | Fethiye'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri | Fethiye'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri | Fethiye'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri | Fethiye'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberleri | Fethiye'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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