Son dakika haberleri: Fethiye'de kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı
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Son dakika haberleri: Fethiye'de kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı

Son dakika haberleri: Fethiye'de kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Muğla'nın Fethiye ilçesinde kuyuya düşen keçi, itfaiye ekibince halatlarla çıkarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kuyuya düşen keçi, itfaiye ekibince halatlarla çıkarıldı.

Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekibi, Kayaköy Mahallesi Gemiler Caddesi'nde bir keçinin kuyuya düştüğü ihbarı üzerine bölge gitti.

Yusuf Kocatepe'ye ait keçi, içinde su bulunan yaklaşık 6 metrelik kuyudan halatlar yardımıyla kurtarıldı.

Keçisini alan Koacatepe, itfaiye ekibine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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