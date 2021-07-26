Son dakika haberleri... Fethiye'de kaza yapan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Fethiye'de kaza yapan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Son dakika haberleri... Fethiye'de kaza yapan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaza yapan otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaza yapan otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Ozan Keşkek idaresindeki 34 DDJ 139 plakalı otomobil, Muğla-Fethiye kara yolu Kargı Kavşağı'nda, Kübra Kargın yönetimindeki 48 ACT 035 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Kargın, itfaiye ekibince kurtarıldı.

Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Kargın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

Son dakika haberleri: Maltepe'de tekne yangını
Son dakika haberleri: Maltepe'de tekne yangını
İzmir'de bir otomobilin metro inşaatındaki 25 metrelik çukura düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
İzmir'de bir otomobilin metro inşaatındaki 25 metrelik çukura düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kurban Bayramı'nın 8 günlük trafik kazası bilançosu: 46 ölü, 341 yaralı
Kurban Bayramı'nın 8 günlük trafik kazası bilançosu: 46 ölü, 341 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Bülent Turan Mustafa Sarıgül Oğuzhan Asiltürk Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Derya Uluğ Yusuf Güney Yıldız Tilbe Şeyma Subaşı
Spor Balotelli Burak Elmas Hakan Reçber Rachid Ghezzal Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Fethiye'de kaza yapan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 16:13:36. #1.14#

title