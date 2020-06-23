Son dakika haberleri... Fethiye'de itfaiyeden yılan yakalama operasyonu
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Son dakika haberleri... Fethiye'de itfaiyeden yılan yakalama operasyonu

Son dakika habere göre Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir apartmanın merdiven boşluğuna giren yaklaşık 2 metre boyundaki yılan itfaiye ekibi tarafından yakalanarak doğaya salındı.

Son dakika haberleri... Fethiye'de itfaiyeden yılan yakalama operasyonu
23.06.2020 17:54 | Son Güncelleme: 23.06.2020 19:07

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir apartmanın merdiven boşluğuna giren yaklaşık 2 metre boyundaki yılan itfaiye ekibi tarafından yakalanarak doğaya salındı.

Edinilen bilgiye göre, Çamköy Mahallesi Yungucular Caddesinde bir apartmanın merdiven boşluğuna giren yaklaşık 2 metre boyundaki yılanı fark eden ev sakinlerinden İsa Dalgıç, durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven boşluğunda gizlenen yılanı yalayıp evden çıkardı. Yılanı yakalama çalışması çalışanlar ve vatandaşlar tarafından meraklı gözlerle izlenirken, özel bir kaba konulan yılan bölgeden uzaklaştırılarak doğal ortamına salındı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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