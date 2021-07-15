Son dakika haberleri! Fethiye'de fuhuş operasyonu: 7 tutuklama
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Son dakika haberleri! Fethiye'de fuhuş operasyonu: 7 tutuklama

Son dakika haberleri! Fethiye'de fuhuş operasyonu: 7 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye Asayiş Büro Amirliği ve Muğla Asayis Şube Müdürlüğü ekiplerinin Fethiye de ortak yürüttüğü çalışma kapsamında "Fuhşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temini Etmek" suçu kapsamında şüpheli şahıslara yönelik 18 ekip 57 personel ile 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda S.A. (61), N.T. (52), H.I.K. (43), M.T.(33), M.C. (38), H.D. ( 53), B.G. (33), N.O. (43) F.I. ve M.A isimli 3 bayan 7 erkek olmak üzere toplam 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli dijital materyallere el konulurken, yapılan operasyon neticesinde şüpheli şahısların zorla fuhuş yaptırdıkları belirlenen Özbekistan uyruklu 20 mağdur bayan tespit edilerek ülkelerine gönderilmek üzere Göç İdaresine sevk edildi. Şüpheli sıfatıyla yakalanan 10 şahıs İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan 10 şüpheliden B.G., N.O. ve F.I adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, diğer 7 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Son dakika haberleri! Fethiye'de fuhuş operasyonu: 7 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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