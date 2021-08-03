Son dakika haberleri... Ferhat Arıcan bronz madalya kazandı
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Son dakika haberleri... Ferhat Arıcan bronz madalya kazandı

Son dakika haberleri... Ferhat Arıcan bronz madalya kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberler... Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Tokyo Olimpiyat Oyunları paralel barda bronz madalya kazandı.

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Tokyo Olimpiyat Oyunları paralel barda bronz madalya kazandı. Ferhat, böylelikle Türkiye'ye olimpiyat tarihinde cimnastikteki ilk madalyasıNI getirmiş oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda heyecan 11. gün yarışlarıyla devam ediyor. Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan da artistik cimnastikte paralel bar final müsabakasında sahneye çıktı. Ferhat, sergilediği başarılı performansın ardından 15.633 puan elde etti. Ferhat Arıcan, bu sonuçla bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu madalya, Türkiye'nin cimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyası olarak da tarihe geçti. - İSTANBUL

Son dakika haberleri... Ferhat Arıcan bronz madalya kazandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Tokyo 2020'de paralel barda bronz madalya kazanarak Türkiye'ye cimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını...
Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Tokyo 2020'de paralel barda bronz madalya kazanarak Türkiye'ye cimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını...
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Milli güreşçi Yasemin Adar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki bronz madalya mücadelesinde Kazak Aiperi Medet Kyzy'i yenerek madalyanın sahibi oldu.
Milli güreşçi Yasemin Adar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki bronz madalya mücadelesinde Kazak Aiperi Medet Kyzy'i yenerek madalyanın sahibi oldu.
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