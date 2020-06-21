Son dakika haberleri: Fenerbahçeli taraftarlardan yöneticilere çiçek Son dakika spor haberi... - Fenerbahçeli taraftarlardan yöneticilere çiçek Fenerbahçeli taraftarlar, Kasımpaşa maçı öncesinde sarı-lacivertli yöneticilere stat önünde çiçek takdim etti.

- Fenerbahçeli taraftarlardan yöneticilere çiçek

İSTANBUL - Fenerbahçeli taraftarlar, Kasımpaşa maçı öncesinde sarı-lacivertli yöneticilere stat önünde çiçek takdim etti.

Süper Lig'de oynanacak olan Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar yöneticilere çiçek verdi. Fenerbahçeli yöneticiler Selahattin Baki, Mustafa Kemal Danabaş ve Metin Sipahioğlu'na başarılar dileyen taraftarlar, çiçeği Danabaş'a verdi. Daha sonra yöneticiler, taraftarlarla fotoğraf çektirerek stada giriş yaptı.

Kaynak: İHA