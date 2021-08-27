Son dakika haberleri | Fenerbahçeli futbolcu Oğuz Kağan Güçtekin, KVC Westerlo'ya transfer oldu

Son dakika haber: Fenerbahçeli futbolcu Oğuz Kağan Güçtekin, Belçika takımlarından KVC Westerlo'ya transfer oldu.

Fenerbahçeli futbolcu Oğuz Kağan Güçtekin, Belçika takımlarından KVC Westerlo'ya transfer oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun bonservisiyle Belçika ekibine transfer olduğu belirtilerek, "Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar