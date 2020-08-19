Son dakika haberleri! Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Sosa, İstanbul'a geldi
Gelen son dakika haberine göre Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Arjantinli futbolcu Jose Sosa, İstanbul'a geldi.
19.08.2020 21:35 | Son Güncelleme: 19.08.2020 22:17
Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Arjantinli futbolcu Jose Sosa, İstanbul'a geldi.
Son 3 sezonu Trabzonspor'da geçiren Sosa, özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.
35 yaşındaki Arjantinli futbolcu, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak kendisini bekleyen özel araçla alandan ayrıldı.
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Kaynak: AA