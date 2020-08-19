Son dakika haberleri! Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Sosa, İstanbul'a geldi Gelen son dakika haberine göre Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Arjantinli futbolcu Jose Sosa, İstanbul'a geldi.

Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Arjantinli futbolcu Jose Sosa, İstanbul'a geldi. Son 3 sezonu Trabzonspor'da geçiren Sosa, özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. 35 yaşındaki Arjantinli futbolcu, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak kendisini bekleyen özel araçla alandan ayrıldı. Kaynak: AA