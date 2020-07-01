Son dakika haberleri: Fenerbahçe: "TFF Başkanı Nihat Özdemir tarafından Başkan Vekilimiz Semih Özsoy hakkında 250 bin TL... Son dakika haberleri... Fenerbahçe: "TFF Başkanı Nihat Özdemir tarafından Başkan Vekilimiz Semih Özsoy hakkında 250 bin TL manevi tazminat talepli bir dava açılmıştır.

Fenerbahçe: "TFF Başkanı Nihat Özdemir tarafından Başkan Vekilimiz Semih Özsoy hakkında 250 bin TL manevi tazminat talepli bir dava açılmıştır." - İSTANBUL Kaynak: İHA