Son dakika haberleri: Fenerbahçe Öznur Kablo, Alina Iagupova'yı transfer etti
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Son dakika haberleri: Fenerbahçe Öznur Kablo, Alina Iagupova'yı transfer etti

28.12.2020 15:31 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:34
Son dakika haberleri: Fenerbahçe Öznur Kablo, Alina Iagupova'yı transfer etti

Son dakika spor haberi: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Öznur Kablo, Ukraynalı oyuncu Alina Iagupova'yı kadrosuna kattı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Öznur Kablo, Ukraynalı oyuncu Alina Iagupova'yı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "1 Ocak 2021 tarihinde takımımıza katılacak Alina Iagupova'ya ailemize tekrar hoş geldin diyor, çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." denildi.

Transfere ilişkin açıklamada bulunan Fenerbahçe Öznur Kablo'dan sorumlu yönetim kurulu üyesi Metin Sipahioğlu, "Alina Iagupova'yı tekrar kadromuza kattığımız için çok mutluyuz. Hedeflerimize ulaşma yolunda, mevcut kadromuza geçen sezonun Euroleague Women MVP'sini katarak ciddi bir güç kattığımızı düşünüyoruz. Alina'ya Fenerbahçe Öznur Kablo'ya tekrar hoş geldin diyor, birlikte nice zaferlere diyorum." ifadelerini kullandı.

Bu sezon ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'da da görev yapan Alina Iagupova, sezon sonuna kadar sarı-lacivertli formayı giyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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