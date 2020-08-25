Son dakika haberleri! Fenerbahçe'nin yeni transferi Novak: "Böyle bir kulüpte oynamak en büyük hayalimdi" (2) - DÜZCE
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Son dakika haberleri! Fenerbahçe'nin yeni transferi Novak: "Böyle bir kulüpte oynamak en büyük hayalimdi" (2) - DÜZCE

Son dakika gündem haberine göre Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Novak, "Böyle bir kulüpte oynamak en büyük hayalimdi.

25.08.2020 15:36 | Son Güncelleme: 25.08.2020 15:43

Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Novak, "Böyle bir kulüpte oynamak en büyük hayalimdi." dedi.

Sarı-lacivertlilerin Topuk Yaylası'nda gerçekleştirdiği kampta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Novak, kendisi için çok uzun bir sezonun geride kaldığını belirtti.

Fenerbahçe için sahada her şeyini vereceğini vurgulayan 30 yaşındaki oyuncu, "Benim için gerçekten çok uzun bir sezondu. Hem Avrupa hem lig hem de kupada sonuna kadar mücadele ettik. Burada olmaktan çok mutluyum. Çünkü böyle bir kulüpte oynamak en büyük hayalimdi." diye konuştu.

Trabzonspor'da oynadığı dönemde sadece bordo-mavililerin başarısına odaklandığını ve sözleşmesinin bitmesine 6 ay kala diğer opsiyonları düşünmeye başladığını dile getiren Çek futbolcu, şöyle devam etti:

"Fenerbahçe'nin teklifini duymak benim için çok hoştu. Burada başarılı olabilmek için elimden geleni yapacağım. 20 yaşıma kadar hem forvet hem 10 numara hem de sol kanat oynadım. Her zaman goller atmayı istedim. Yeni kulübümde sol bek oynamaya kimse hazır değildi. Beni denediler ve ben de bu pozisyonda başarılı oldum. Şu anda pozisyonumu değişmek istemem çünkü bu pozisyonda oynamayı seviyorum."

"Her zaman ligin zirvesinde oynamak istiyorum"

Filip Novak, her zaman ligin zirvesine oynamak istediğini dile getirdi.

Ligin bu sezon daha uzun olacağını ve bu sebeple iyi futbolculara ihtiyaç duyacaklarını aktaran Novak, Caner Erkin ile yapacağı forma rekabetinde ilk 11'de olmak için uğraşacağını kaydetti.

Dünyadaki iyi sol bekleri izlemeyi sevdiğini vurgulayan Novak, "Açıkçası şampiyonluk yarışıyla ilgili konuşmayı sevmiyorum. Her zaman en iyisini yapmalıyız. Ben bunu istiyorum, her zaman ligin zirvesinde oynamak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor'da oynadığı dönemde Fenerbahçe maçlarının hem takım hem de şehir için çok farklı yaşandığına değinen Novak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben Fenerbahçe'nin geçmişini değil, geleceğini düşünmek için buradayım. Ben buraya Sosa'dan önce geldim. Onun geleceği hakkında sorular sormuştum daha önce ama o da geldi. Kendisini takım arkadaşı olarak çok seviyorum. Ben ona, o bana yardım edecek. Hepimiz hep beraber tüm takım arkadaşlarımıza yardım edeceğiz."

Novak, toplantının ardından 37 numaralı formasıyla basın mensuplarına poz verdi.

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Son dakika haberleri! Fenerbahçe'nin yeni transferi Novak: 'Böyle bir kulüpte oynamak en büyük hayalimdi' (2) - DÜZCE

Kaynak: AA

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