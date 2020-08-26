Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos sağlık kontrolünden geçti
Son dakika spor haberi... Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos, sağlık kontrolünden geçti.
26.08.2020 15:09 | Son Güncelleme: 26.08.2020 15:13
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos, sağlık kontrolünden geçti.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Acıbadem Altunizade Hastanesinde detaylı kan tetkikleri yapılan Lemos; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Uruguaylı futbolcunun sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
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Kaynak: AA