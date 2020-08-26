Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos sağlık kontrolünden geçti Son dakika spor haberi... Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos, sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos, sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Acıbadem Altunizade Hastanesinde detaylı kan tetkikleri yapılan Lemos; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Uruguaylı futbolcunun sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Kaynak: AA