HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Son dakika haberleri | Fenerbahçe'nin yeni transferi Caner Erkin: "Fenerbahçe dışında kimseyle konuşmadım"

Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin yeni transferi Caner Erkin, serbest kaldıktan sonra sarı-lacivertliler dışında hiçbir kulüple görüşmediğini söyledi.

Son dakika haberleri | Fenerbahçe'nin yeni transferi Caner Erkin:
22.08.2020 15:05 | Son Güncelleme: 22.08.2020 15:42

Fenerbahçe'nin yeni transferi Caner Erkin, serbest kaldıktan sonra sarı-lacivertliler dışında hiçbir kulüple görüşmediğini söyledi.

Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde sarı-lacivertli takımın gerçekleştirdiği kampta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Caner, o dönemde Fenerbahçe haricinde hiçbir kulüpten teklif almayı istemediğini belirtti.

Kulüp başkanı Ali Koç ve Emre Belözoğlu ile konuştuktan sonra düşünmeden kararını verdiğini vurgulayan Caner, "Fenerbahçe dışında kimseyle konuşmadım. Fenerbahçe'den başka teklif de almak istemedim. Başkanımız ve Emre abi benim burada olmamı istediler. Benim de bunun üzerine aklımda hiçbir şey yoktu. Teklifi direkt kabul ettim ve buradayım." ifadelerini kullandı.

"Kendime 'yeni transfer' demiyorum"

Kamp sürecinin çok olumlu devam ettiğini anlatan Caner Erkin, şöyle devam etti:

"Erol hocanın sistemine, taktiğine her şeye uyum sağlamaya çalışıyoruz. Değişiklikler ve yeni transferler olacak. Ben kendime 'yeni transfer' demiyorum çünkü buranın her şeyini en içinden biliyorum ve yaşadım. İnşallah uzun seneler burada hayatıma devam edeceğim."

Futbola sol açık olarak başladığını ve sol bek Filip Novak ile önlü arkalı da oynayabileceklerini belirten Caner, "Önümüzdeki günlerde bu konuda Erol hocayla konuşacağız. Önde ben oynamışım ya da arkada veya başka bir pozisyonda önemli değil. Önemli olan takımın başarısı." değerlendirmesinde bulundu.

Genç futbolcuların Avrupa'da oynamasının önemine de değinen Caner, şunları aktardı:

"Genç oyuncuların kendilerini geliştirmeleri çok güzel. İnşallah daha büyük takımlara gitsinler, daha iyi yerlerde olsunlar. Ben de çok erkenden gittim. Çok eskiden oynadığım için çok da yaşlı değilim. Ben de ilk önce Avrupa'ya gitmeyi tercih ettim ama sonra yine döndüm. Ben Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi ya da UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı olmayı bu anlamda daha çok tercih ediyorum."

"Taraftarla aramızda kırgınlık olmaz"

Caner Erkin, Fenerbahçe taraftarlarıyla aralarında bir kırgınlık olamayacağını ifade etti.

Kadıköy'e 3 sene üste üste geldiğini hatırlatan Caner, taraftarın tepkisine neden olan hareketiyle ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:

"Ben Kadıköy'e 3 sene üst üste geldim ve hiçbir problem olmadı ama son sene artık tutkudan mı sevgiden mi bilmiyorum bana karşı çok farklı şeyler oldu. O dönemde annem yoğun bakımdaydı ve anneme ağza alınmayacak şeyler söylendi. Ben de buna çok kırıldım çünkü Fenerbahçe benim için bir sevgi, aşk, tuttuğum takım o anlamda. Aklımda öyle bir hareket yapmak yoktu ama kırıldım ve belki de ben de onları kırmak istedim. Sonuçta buluştuk ve taraftarı olduğum takımdayım. Benim aramda onlarla bir kırgınlık olamaz. Ben onları seviyorum, onlar da beni sevsinler."

"Fenerbahçe'nin hedefi her zaman şampiyonluk olmalı"

Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe'nin hedefinin her zaman şampiyonluk olduğunu dile getirdi.

Kampların genelde futbolcular için biraz sıkıcı olduğunu ve bu yüzden arkadaşlarını güldürmeyi sevdiğini anlatan Caner, futbolu bıraktıktan sonra da sarı-lacivertli kulüpte devam etmek istediğini anlattı.

Fişek lakabından hoşlandığını da kaydeden deneyimli oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fenerbahçe'nin hedefi her zaman şampiyonluk olmalı. İkincilik söz konusu olmamalı. Gökhan da ben de diğer arkadaşlarımız da her zaman şampiyon olmak ister. Tabi bunu yaşayan futbolcular olarak farklı söylem ve duygularımız oluyor. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yaşandığında ne kadar büyüdüğünü anlatıyoruz ama bunlar anlatarak olmuyor, önce her şeyi sahada vermemiz gerekiyor."

Caner Erkin, toplantının ardından 88 numaralı Fenerbahçe formasıyla basın mensuplarına poz verdi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum Politika
Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti Yaşam
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı 3. Sayfa
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin Politika
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü 3. Sayfa
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi Güncel
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Osmanlı donanmasına gemi üretilen Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde şimdi yurt dışına tekne yapılıyor
Osmanlı donanmasına gemi üretilen Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde şimdi yurt dışına tekne yapılıyor
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü
Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Son dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi için ülkeler bazında ilk tebrik Filistin'den geldi
Son dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi için ülkeler bazında ilk tebrik Filistin'den geldi
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
Japonlar şeffaf tuvaletin fotoğrafını çekmek için parka akın etti
Japonlar şeffaf tuvaletin fotoğrafını çekmek için parka akın etti
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Son dakika: Doğal gaz keşfi sonrası Bakan Dönmez'den indirim sinyali: Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz
Son dakika: Doğal gaz keşfi sonrası Bakan Dönmez'den indirim sinyali: Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz
Uçaktaki maske tartışması yumruklu kavgaya dönüştü! O anlar kamerada
Uçaktaki maske tartışması yumruklu kavgaya dönüştü! O anlar kamerada
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı
Gelirini 1 milyar dolara çıkarması beklenen Messi, Ronaldo'nun ardından ikinci olacak
Gelirini 1 milyar dolara çıkarması beklenen Messi, Ronaldo'nun ardından ikinci olacak
Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı
Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı
Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
30 kişinin 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunması İsrail'i ayağa kaldırdı
30 kişinin 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunması İsrail'i ayağa kaldırdı
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Muharrem İnce Berat Albayrak Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Murat Boz Hande Erçel Şeyma Subaşı Bergüzar Korel
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Daha Fazla Bakan Fatih Enerji Futbolcu
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Fenerbahçe'nin yeni transferi Caner Erkin: "Fenerbahçe dışında kimseyle konuşmadım" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.8.2020 16:01:38. #1.14#
title