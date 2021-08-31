Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Gürkan Başkan, Portekiz ekibi Famalicao'ya transfer oldu
Son dakika spor haberine göre Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Gürkan Başkan, Portekiz temsilcisi Famalicao'ya transfer oldu.
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Gürkan Başkan, Portekiz temsilcisi Famalicao'ya transfer oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli karşılığında Portekiz ekibine transfer olduğu belirtildi.
Öte yandan Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki oyuncusu Emre Nasuh'un da Darıca Gençlerbirliği'ne transfer olduğu aktarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar