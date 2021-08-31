Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Gürkan Başkan, Portekiz ekibi Famalicao'ya transfer oldu
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Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Gürkan Başkan, Portekiz ekibi Famalicao'ya transfer oldu

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Gürkan Başkan, Portekiz ekibi Famalicao'ya transfer oldu
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Son dakika spor haberine göre Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Gürkan Başkan, Portekiz temsilcisi Famalicao'ya transfer oldu.

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Gürkan Başkan, Portekiz temsilcisi Famalicao'ya transfer oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli karşılığında Portekiz ekibine transfer olduğu belirtildi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki oyuncusu Emre Nasuh'un da Darıca Gençlerbirliği'ne transfer olduğu aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Gürkan Başkan, Portekiz ekibi Famalicao'ya transfer oldu - Haberler Spor
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