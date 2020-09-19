Son dakika haberleri! Fenerbahçe, Nazım Sangare'yi renklerine bağladı
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Son dakika haberleri! Fenerbahçe, Nazım Sangare'yi renklerine bağladı

Son dakika habere göre Fenerbahçe Kulübü, Antalyaspor'un milli futbolcusu Nazım Sangare'yi transfer ettiğini açıkladı.

Son dakika haberleri! Fenerbahçe, Nazım Sangare'yi renklerine bağladı
19.09.2020 21:55 | Son Güncelleme: 19.09.2020 21:58

Fenerbahçe Kulübü, Antalyaspor'un milli futbolcusu Nazım Sangare'yi transfer ettiğini açıkladı.

Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki sağ bek oyuncusunun transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

2017-2018 sezonunda Antalyaspor'a gelen Nazım Sangare, Süper Lig'de gösterdiği performansla A Milli Futbol Takımı'na kadar yükselmeyi başarmıştı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Süha Gür
Süha Gür
AA Editörü
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