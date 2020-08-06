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Son dakika haberleri... Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna kattı

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna kattı
06.08.2020 14:57 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:41

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Transfer sosyal medyadan yayınlanan video ile duyurulurken, Mert Hakan sarı-lacivertlilerin 12 numaralı yeni sezon formasıyla poz verdi.

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, sezon boyu ismi Fenerbahçe ile anılan başarılı oyuncuyu renklerine bağladı. Sözleşmenin ise 4 yıllık olacağı öğrenildi. Transfer, Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından paylaşılan video ile duyuruldu. Videoda Mert Hakan'ın Sivasspor formasıyla attığı goller ve taraftarı simgeleyen 12 numaralı yeni sezon forması giydiği görüntüler yer aldı. Mert Hakan Yandaş, yayınlanan videoda yaptığı açıklamada da "Sevgi limit tanımaz, biz Fenerbahçeliyiz" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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