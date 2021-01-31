Son dakika haberleri! Fenerbahçe Kulübü, Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
31.01.2021 22:13 | Son Güncelleme: 31.01.2021 22:13
Son dakika spor haberi... Fenerbahçe Kulübü, Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay