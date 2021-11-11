Son dakika haberleri: Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Son ana kadar bu yarışın içinde olacağız. Hiçbir tereddüdüm yok. Tek tereddüdüm bu protestoların bu çocuklara...
Gelen son dakika haberlerine göre Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Son ana kadar bu yarışın içinde olacağız. Hiçbir tereddüdüm yok. Tek tereddüdüm bu protestoların bu çocuklara zarar vermesi."
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Son ana kadar bu yarışın içinde olacağız. Hiçbir tereddüdüm yok. Tek tereddüdüm bu protestoların bu çocuklara zarar vermesi." - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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