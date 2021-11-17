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Son dakika haberleri... Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda transfer

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Son dakika haberleri... Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda transfer

Edinilen son dakika gelişmesine göre Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Trinidad ve Tobagolu golcü oyuncu Kennya Kinda Esther Cordner'i kadrosuna dahil etti.

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Trinidad ve Tobagolu golcü oyuncu Kennya Kinda Esther Cordner'i kadrosuna dahil etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Cordner'in kulüp binasında gerçekleştirilen ve yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş ile takım menajeri Jessica Lynne Çarmıklı'nın katıldığı törende sözleşme imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, "Oyuncumuza 'Kulübümüze hoş geldin.' diyor, çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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