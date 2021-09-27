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Son dakika haberleri: Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Bria Hartley'i transfer etti

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Son dakika haberleri: Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Bria Hartley'i transfer etti

Son dakika haberler... Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, 2018-2019 sezonunda da sarı-lacivertli formayı giyen oyun kurucu Bria Hartley ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, 2018-2019 sezonunda da sarı-lacivertli formayı giyen oyun kurucu Bria Hartley ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2018-2019 sezonunda kazanılan şampiyonlukta pay sahibi olan Hartley'in yeniden transfer edildiği belirtilerek, "Fransa Milli Takımı'nın formasını da giyen Hartley, WNBA'de Phoenix Mercury formasını terletiyor. Kendisi 2021-22 sezonunda kazanacağımız yeni zaferlerin önemli bir parçası olacak. Bria Hartley'e ailemize yeniden 'Hoş geldin' diyor, çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
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