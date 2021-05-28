Son dakika haberleri! Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, orta oyuncu Ahmet Tümer'i transfer etti
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Son dakika haberleri! Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, orta oyuncu Ahmet Tümer'i transfer etti

Son dakika haberleri! Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, orta oyuncu Ahmet Tümer'i transfer etti
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, genç orta oyuncu Ahmet Tümer'i kadrosuna kattı.

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, genç orta oyuncu Ahmet Tümer'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımız, yeni sezon yapılanması kapsamında genç ve başarılı orta oyuncu Ahmet Tümer'i kadrosuna kattı. Ahmet Tümer'e sarı-lacivertli ailemize 'hoş geldin' diyor, çubuklu ile başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Voleybola Beşiktaş altyapısında başlayan 19 yaşındaki Ahmet Tümer, küçük yaş kategorilerinden itibaren milli takımda görev aldı.

Geçen sezon Efeler Ligi'nde 84 blokla en çok blok yapan oyuncu olmayı başaran Ahmet Tümer, 2019'da 18 Yaş Altı Gençler Balkan Şampiyonası'nda milli formayla şampiyonluk yaşamış ve "en iyi orta oyuncu" ödülünü kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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Son dakika haberleri! Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, orta oyuncu Ahmet Tümer'i transfer etti - Haberler Spor
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