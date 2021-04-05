Son dakika haberleri | Fenerbahçe'den maç esnasında 1959 öncesi paylaşımı
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Son dakika haberleri | Fenerbahçe'den maç esnasında 1959 öncesi paylaşımı

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Son dakika haberleri | Fenerbahçe'den maç esnasında 1959 öncesi paylaşımı

Son dakika haber... Fenerbahçe, Denizlispor mücadelesinde reklam panolarında 1959 öncesi şampiyonluklarıyla alakalı bir görsel paylaştı.

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Fenerbahçe, Denizlispor mücadelesinde reklam panolarında 1959 öncesi şampiyonluklarıyla alakalı bir görsel paylaştı.

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Denizlispor mücadelesinde sarı-lacivertli ekip maç esnasında reklam panolarında 1959 öncesi şampiyonluklara değindi. Reklam panosunda, "Türkiye'de futbol 1959'dan önce de vardı!" paylaşımında bulunan sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz günlerde de 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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