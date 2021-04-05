Son dakika haberleri | Fenerbahçe'den maç esnasında 1959 öncesi paylaşımı

Son dakika haber... Fenerbahçe, Denizlispor mücadelesinde reklam panolarında 1959 öncesi şampiyonluklarıyla alakalı bir görsel paylaştı.

Fenerbahçe, Denizlispor mücadelesinde reklam panolarında 1959 öncesi şampiyonluklarıyla alakalı bir görsel paylaştı.

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Denizlispor mücadelesinde sarı-lacivertli ekip maç esnasında reklam panolarında 1959 öncesi şampiyonluklara değindi. Reklam panosunda, "Türkiye'de futbol 1959'dan önce de vardı!" paylaşımında bulunan sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz günlerde de 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı