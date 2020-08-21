Son dakika haberleri | Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Son dakika haberi... Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdüren Fenerbahçe Futbol Takımı'nda iki futbolcuya bireysel çalışma programı uygulandı.
21.08.2020 10:45 | Son Güncelleme: 21.08.2020 11:13
Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdüren Fenerbahçe Futbol Takımı'nda iki futbolcuya bireysel çalışma programı uygulandı.
Sarı-lacivertli takım, Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen kampta sabah idmanı yapmazken, yeni transferlerden Sinan Gümüş ve Filip Novak bireysel çalıştı.
İki futbolcu, özel çalışma programları doğrultusunda antrenman yaptı.
Fenerbahçe, günü akşam yapacağı taktiksel antrenmanla tamamlayacak.
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Kaynak: AA