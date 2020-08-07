Son dakika haberleri! Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı Son dakika haberi... Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına başladı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen sezonun ilk antrenmanı, Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Semih Özsoy da takip etti.

Antrenman öncesinde genel menajer Maurizio Gherardini, saha ortasında teknik heyet ve oyuncularla kısa bir toplantı yaptı.

Başantrenör Igor Kokoskov ile yeni transferler Lorenzo Brown ile Edgaras Ulanovas antrenmanda yer almadı. Bugün İstanbul'a gelecek olan Igor Kokoskov, yarınki antrenmanda takımın başında yer alacak.

Fenerbahçe Beko, Ulanovas ve Brown'un da katılımıyla, gelecek hafta Topuk Yaylası'na giderek kamp çalışması gerçekleştirecek.

Kaynak: AA