Son dakika haberleri: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "TFF'nin aldığı karar tüm ülke futbolunu karman çorman hale getiren bir adımdır."
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bir son dakika haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "TFF'nin aldığı karar tüm ülke futbolunu karman çorman hale getiren bir adımdır.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "TFF'nin aldığı karar tüm ülke futbolunu karman çorman hale getiren bir adımdır." - İSTANBUL
Süper Lig maçları şifresiz verilse izler misiniz? #SüperLig | #TFF | #futbol— Haberler (@Haberler) March 9, 2022
İhlas Haber Ajansı / Spor