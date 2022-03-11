Son dakika haberleri: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "TFF'nin aldığı karar tüm ülke futbolunu karman çorman hale getiren bir adımdır." - Haberler

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "TFF'nin aldığı karar tüm ülke futbolunu karman çorman hale getiren bir adımdır."

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Son dakika haberleri: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç:

Bir son dakika haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "TFF'nin aldığı karar tüm ülke futbolunu karman çorman hale getiren bir adımdır.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "TFF'nin aldığı karar tüm ülke futbolunu karman çorman hale getiren bir adımdır." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Togo Cumhuriyeti, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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