Son dakika haberleri: Fed faiz oranını değiştirmedi (2)
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Son dakika haberleri: Fed faiz oranını değiştirmedi (2)

27.01.2021 22:41 | Son Güncelleme: 27.01.2021 22:44
Son dakika haberleri: Fed faiz oranını değiştirmedi (2)

Son dakika haberler: ABD Merkez Bankası (Fed), ekonomik faaliyet ve istihdamın toparlanma hızının son aylarda yavaşladığını belirterek, ekonominin gidişatının aşılamadaki ilerleme de dahil olmak üzere büyük ölçüde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrine bağlı olacağını bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), ekonomik faaliyet ve istihdamın toparlanma hızının son aylarda yavaşladığını belirterek, ekonominin gidişatının aşılamadaki ilerleme de dahil olmak üzere büyük ölçüde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrine bağlı olacağını bildirdi.

Fed'den yapılan açıklamada, bankanın bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya kararlılığı yinelenerek, böylece maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinin destekleneceği vurgulandı.

Ekonomik faaliyet ve istihdamın toparlanma hızının son aylarda yavaşladığına işaret edilen açıklamada, zayıflayan talep ve petrol fiyatlarında önceden yaşanan düşüşlerin tüketici enflasyonunu düşürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, genel finansal koşulların ekonomi için destekleyici olmaya devam ettiği ifade edildi.

Ekonominin gidişatının aşılamadaki ilerleme de dahil olmak üzere büyük ölçüde virüsün seyrine bağlı olacağı vurgulanan açıklamada, devam eden halk sağlığı krizinin ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği ve ekonomik görünüm için önemli riskler oluşturduğu aktarıldı.

Açıklamada, komitenin uygun para politikası duruşunu değerlendirirken, gelen bilgilerin ekonomik görünüm üzerindeki etkilerini izlemeye devam edeceği belirtilerek, bankanın hedeflerine ulaşılmasını geciktirebilecek risklerin ortaya çıkması durumunda para politikası duruşunu uygun şekilde değiştirmeye hazır olacağı kaydedildi.

Öte yandan Fed'den yapılan bir diğer açıklamada komitenin Fed Başkanı Jerome Powell'ın 27 Ağustos'ta açıkladığı para politikası stratejisinde benimsediği yeni yaklaşımı onayladığı aktarıldı.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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