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Son dakika haberleri | Feci kazada ölen 4 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Feci kazada ölen 4 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi

Son dakika gelişmesine göre Kilis'te, tır ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü ülkesine gönderilirken, biri Kilis'te toprağa verildi.

KİLİS (İHA) - Kilis'te, tır ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü ülkesine gönderilirken, biri Kilis'te toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Kilis-İslahiye Karayolu 45'ıncı kilometresinde Gülbaba (Martavan) köyü yakınlarında Mehmet Akif Erdoğan yönetimindeki 06 FY 1056 plakalı Tır ile Nihad Abdulvahap yönetimindeki 79 AAP 065 plakalı Renault fluence marka otomobilin çarpışması sonucu kazada hayatını kaybeden yabancı uyruklu, Muvaffak Zennub, Muhammet Nur Kordiye, Jihat Muhsen ile Muhammet Abu Zeytun, Adlı Tıp Kurumu Kilis Şube Müdürlüğüne otopsileri yapıldı. 4 kişiden 2'si Azez'e, 1'i İdlip'e gönderildi. Biri ise Kilis Asri Mezarlıkta toprağa verildi. Otomobil sürücüsü Nihad Abdulvahap ile tır sürücüsü Mehmet Akif Erdoğan tedavisi hastanede devam ettiği öğrenildi. - KİLİS

Son dakika haberleri | Feci kazada ölen 4 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi

Son dakika haberleri | Feci kazada ölen 4 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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