FBI, Kongre baskını öncesi parti merkezlerine bomba bırakan şüphelinin görüntülerini paylaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

FBI, Kongre baskını öncesi parti merkezlerine bomba bırakan şüphelinin görüntülerini paylaştı

10.03.2021 12:36 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:50

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) 6 Ocak'taki kanlı kongre baskınından bir gece önce Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti merkezlerine bomba koyduğundan şüphelenilen kişinin görüntülerini yayımladı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) 6 Ocak'taki kanlı kongre baskınından bir gece önce Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti merkezlerine bomba koyduğundan şüphelenilen kişinin görüntülerini yayımladı. FBI yetkilileri şüphelinin kimliğinin tespit edene 100 bin dolar (758 bin TL) ödül vereceğini duyurdu.

ABD'nin başkenti Washington'da 6 Ocak 2020'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri tarafından düzenlenen Kongre baskınının ardından, Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti'ye ait genel merkezlerde bomba bulundu. Başkent Washington'da karmaşanın hakim olduğu 6 Ocak'ta güvenlik güçleri, parti merkezlerini tahliye etmiş ve bulunan bombaların 'boru bombası' tipi patlayıcı olduğu duyurmuştu.

BOMBALARI BASKINDAN BİR GECE ÖNCE YERLEŞTİRMİŞ

ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) yayınladığı görüntülerde, şapkalı bir kişinin elindeki çantayla Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti merkezlerinin yakınlarında dolaştığı görüldü. FBI tarafından yapılan açıklamada, şüphelinin Kongre baskınının hemen ardından parti merkezlerinde bulunan bombaları yerleştiren kişi olabileceği ifade edildi. FBI, şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yardımcı olacak kişilere 100 bin dolar ödül verileceğini belirtti.

FBI, Kongre baskını öncesi parti merkezlerine bomba bırakan şüphelinin görüntülerini paylaştı
FBI, Kongre baskını öncesi parti merkezlerine bomba bırakan şüphelinin görüntülerini paylaştı
FBI, Kongre baskını öncesi parti merkezlerine bomba bırakan şüphelinin görüntülerini paylaştı
FBI, Kongre baskını öncesi parti merkezlerine bomba bırakan şüphelinin görüntülerini paylaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Nükhet Duru Acun Ilıcalı Meghan Markle
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Caner Erkin Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: FBI, Kongre baskını öncesi parti merkezlerine bomba bırakan şüphelinin görüntülerini paylaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 13:02:58. #1.16#
title