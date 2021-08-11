Son dakika haberleri | Fatih Terim: Falcao'nun kadroya alınmaması teknik bir karar

Son dakika haberler... "Kalede İsmail Çipe oynayacak""Böyle maçların anahtarı ilk 10-15 dakikadır.

"Kalede İsmail Çipe oynayacak"

"Böyle maçların anahtarı ilk 10-15 dakikadır. Biz bu dakikalar içerisinde net pozisyonlar yakaladık"

"Ateşli taraftar olacağını, devamlı takımı destekleyeceğini biliyoruz. Buna da alışkınız""İklim farklılığı inşallah bizi etkilemez"

Patrick van Aanholt: Galatasaray ile ocak ayından beri görüşüyorduk

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun St. Johnstone maçının kadrosuna alınmamasıyla ilgili, "Kadroya alınmadığı zaman bir sebebi var. Bunu teknik olarak da kabul edebilirsiniz. Daha doğrusu sebep demeyelim teknik bir karar diyelim" dedi.Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda deplasmanda St. Johnstone ile 1-1'in rövanşında karşı karşıya gelecek. Yarın oynanacak mücadele öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yarın kart cezalısı Fernando Muslera'nın yerine kaleyi İsmail Çipe'nin koruyacağını belirten Fatih Terim, "Her maçtan önce Falcao'yu soruyorsunuz. Ben ısrarla cevap veriyorum. Kadroya alınmadığı zaman bir sebebi var. Bunu teknik olarak da kabul edebilirsiniz. Daha doğrusu sebep demeyelim teknik bir karar diyelim. Bunun daha doğru olduğunu düşünüyorum" dedi."BÖYLE MAÇLARIN ANAHTARI İLK 10-15 DAKİKADIR. BİZ BU DAKİKALAR İÇERİSİNDE NET POZİSYONLAR YAKALADIK"İskoç ekibinin ilk maçta sergilediği performansın kendini şaşırtmadığını söyleyen Terim, "Çünkü temaslı oynayan bir takım. Maçtan önce bunu söylemiştim. Maçın nasıl geçeceğini söyledim. 10 kişi kalınca kadar öyle geçti. İkinci yarının başındaki kırmızı kart oyunun şeklini değiştirdi. Maç öncesi düşüncelerimde yanılmadığımı da gördüm. Çok mücadele eden, temaslı oyunu çok iyi oynayan ve bir şeyleri kabul etmeyen bir takım. Burada da değişik geçeceğini düşünmüyorum açıkçası. Sadece ikinci yarının başında kalecimiz ve kaptanımızı kaybetmemiz ve 10 kişi kalmamız bizim için dezavantaj böyle oyunlarda. Böyle maçların anahtarı ilk 10-15 dakikadır. Biz bu dakikalar içerisinde net pozisyon yakaladık. Kullansaydık buraya başka gelebilirdik" şeklinde konuştu."ATEŞLİ TARAFTAR OLACAĞINI, DEVAMLI TAKIMI DESTEKLEYECEĞİNİ BİLİYORUZ. BUNA DA ALIŞKINIZ"St. Johnstone taraftarının stadyumu dolduracağını ancak böyle şeylerin hiçbir zaman kendilerini korkutmadığını dile getiren Terim, "Enteresan bir başlangıç yaptık. PSV'ye gittik, full oynadık. Koltuklara bayraklar koymuşlar. Onlar da full oynayacak. Bir tek biz full oynayamıyoruz. İnşallah oynarız. Bizim lehimize olacak şeyler biz de yok. Rakiplerimiz ilk defa full oynayacaklar. Lig maçlarını seyrettim, full değildi. Ama şimdi full. Atmosferin çok hareketli ve canlı olacağı kesin. İskoçya İngiltere, İrlanda, Galler'de birçok maç oynadık. Ateşli taraftar olacağını, devamlı takımı destekleyeceğini biliyoruz. Buna da alışkınız. O yüzden güzel bir gün geçirmeyi diliyorum. Bunlar bizi hiçbir zaman korkutmuyor. Bunlar futbol adına güzel şeyler. Umarım tribündeki güzellikler sahaya da yansır" ifadelerini kullandı."İKLİM FARKLILIĞI İNŞALLAH BİZİ ETKİLEMEZ" Türkiye ve İskoçya arasındaki sıcaklık farkına dikkat çeken tecrübeli teknik adam, "En önemli değişiklik, 20 derece fark var. Yağmur yağıyor. 36, 37, 38, 39, 40 derecelerden geldik. Bir insanı şaşırtabilecek derecede farklılık var. Böyle değişimlerde insanın vücudunu şaşırır. Hiç kolay olmayacak. Sıcağa alıştık burada üşüyoruz. İklim farklılığı inşallah bizi etkilemez" dedi.PATRICK VAN AANHOLT: GALATASARAY İLE OCAK AYINDAN BERİ GÖRÜŞÜYORDUK

Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Patrick van Aanholt ise "Bu zamana kadar iyi antrenman yaptım. Takıma da iyi uyum sağladığımı düşünüyorum. Kondisyon olarak da iyi olduğumu düşünüyorum. Yarın oynanacak maça hazırım ve dört gözle bekliyorum. Tabii ki ilk maça göre farklı bir oyun olacak. Fakat nasıl oynadıklarını biliyoruz. Biz kendi oyunumuza bakıp, kendi oyunumuzu oynayacağız. Galatasaray ile görüşmelerimiz uzun sürdü. Ocak ayından beri sürüyordu. Galatasaray gibi büyük bir kulüpten gelmesi tabii ki etkilendim. Ama şu anda buradayım ve mutluyum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan