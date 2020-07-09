Son dakika haberleri! Fatih Terim: "Bu skoru hak etmedik"
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Son dakika haberleri! Fatih Terim: "Bu skoru hak etmedik"

Bir son dakika haberine göre Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasından sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, "Bu skoru hak etmedik.

Son dakika haberleri! Fatih Terim:
09.07.2020 08:57 | Son Güncelleme: 09.07.2020 09:00

Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasından sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, "Bu skoru hak etmedik. Belki de futbolcularımız son zamanların en iyi futbollarından bir tanesini sergiledi. Ama pozisyon bulduk atamadık" dedi.

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor karşısında 4-1 kaybeden Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"ŞANSLARI İYİ DEĞERLENDİRMEK GEREKİRDİ"

Terim maçın değerlendirilmesi gereken en zor şeylerden biri olduğunu belirterek, "Şöyle ki böyle oynayıp da bu skoru hak etmedik biz. Belki de futbolcularımız son zamanların en iyi futbollarından bir tanesini sahaya sergilediler. Ama pozisyon bulduk atamadık. Taçtan 43'te 1-0 geriye düştük. Bu nasıl olur derken 2-0 geriye düştük. Ne zaman düştük 2-0 geriye? 1-0'dan sonra Adem 1 metreden gol olmayıp o top döndü bize gol oldu. Futbolun dengesi vardı adaleti yok tabii. Sonuç itibariyle 2-1 ile bitirdik. İkinci yarı neredeyse rakibi 18-20 içinde dışında oynadık. Ama maalesef buluşturamadık. Arkadaşlarımızla topu uzlaştıramadık. ve de direkler, kaleci attık atamadık. Dakika 89-90 3'üncüyü yedik zaten koptu oyun. Nasıl olsa çok da önemli değil. Arkadaşlarım için söylüyorum bu topun hakkı basit golleri yememek ve bu oyunun arkasından bulunan şansları iyi değerlendirmek gerekirdi. Alanyaspor'u tebrik ederiz" dedi.

"FUTBOLCUNUN TÜRKÜ YABANCISI YOKTUR"

Bir gazetecinin Süper Lig'de gelecek yıl uygulanacak olan 14 yabancı futbolcu sınırlamasıyla ilgili sorusuna yanıt veren Terim, "Şimdi bir defa bunun algısını yaptılar. 3-5 hafta önce zaten bir 8 oynayacak 3 Türk olacak diye bir şeyler dolaştı dikkat ederseniz. Nihat bey de düşüreceğiz dedi zaten. Ama demek ki futbol federasyonunun eğitim ve gelişim departmanı da aynı fikirdeymiş ki veya bütün yönetim ve kulüpler birliği ne yaptı bilmiyorum. Uyacağız ama bana kalırsa benim şahsi fikrim yasaklarla, kısıtlamalarla hiçbir kurum kalkınamaz. Değil futbol, futbol federasyonu, hiçbir meslek de kalkınamaz. Açıkçası çok kişi de biliyordu zaten. Aylar öncesinden bunun algısını çok güzel yaptılar. Hatta şöyle, 'Kardeşim bu yabancılara ödenen paralar nedir' diye. Halbuki Türkiye'ye Türk oyuncular 10 milyon 9 milyon 11 milyon bonservise alındı bu oyuncular. Ama çok güzel algısını yaptılar boşuna harcanıyor diye. Futbolcunun Türkü yabancısı yoktur. Ama şu vardır bizde, benim kendi kulübümde de burada, biz yaparız, çıkarsınız oradan her şeyi değiştirirler. Doğru yanlış, bu felsefemiz bizim her yerde vardır. Her yerde var bu, gerekçesi nedir, niyedir. Yani derseniz ki Türk futbolcusu böyle daha çok yetişir, önümüzde örneği var. Bugün Avrupa'da en çok oynayan, yılların en çok oynayan oyuncusu bu yıllarda. Hem de oyuncularımız Avrupa'nın en iyi takımlarında oynuyor. Ama dediğim gibi herhalde gelişimi böyle uygun gördüler ama ben ve öğrendiklerim ve tecrübem hayat bana kısıtlamalarla gelişilmeyeceğini söylüyor. Bizim problemimiz yetiştirmede. Lafa gelince herkes alt yapı alt yapı ama bizim problemimiz yetiştirmede. Oyuncu ayırt edebilir misiniz Türk oyuncu yabancı oyuncu diye. Oyuncu oyuncudur. Yani gerekçesi nedir bilmiyorum. Yine 14 ister 6'sı değiştirir sahada 3 tane. Halbuki öbür sistemde koyulacak tek şey tekrar teşviklerdi. Teşvik koymuştuk Türk oynatana. Genç oynatana genç takımdan daha fazla, teşvik önemli bir şey. İki müthiş bir yarış vardı yabancı yerli oyuncular arasında. Üç burada hiç kimse boşu boşuna para alıp Türk oyuncu yada yabancı oyuncu kısıtlamasından dolayı yedek oturup boşu boşuna para almak istemedi herkes Avrupa'ya gitmeye başladı. Dört dünyanın hiçbir tarafında bunlardan dolayı milli takımlar zarar görmez, görmemiştir görmeyecektir. Örnekse son dünya şampiyonlarına bakın. Fransa, Brezilya, Almanya bir ay önce İspanya. Avrupa şampiyonlarına bakın. Fransa, İngiltere, İspanya, Almanya. Hepsinde serbest yabancı. Bunlar bu konuyu kimler, kim bilmiyorum ama sonuç olarak 3-5 aydır hepimiz biliyoruz zaten ne olacağını. Hatta biz başka taraflardan duyduk açıkçası. Duyulan da yanlış çıkmadı. Hayırlı olsun, saygı duyacağız sonuçta federasyonumuzdur. Ne derse onu yapacağız. İnşallah hiçbirimiz 3-0 hükmen mağlup tuzağına düşmeyiz. Arkadaşlarımızın çoğu 4+2 6+2'de bu işi maalesef unutanlar ve ya hata yapanlar oldu hükmen yenilenler. Yine ona döneceğiz yavaş yavaş" diye konuştu.

"PANDEMİ KEŞKE YAŞAMASAYDIK"

Pandemi öncesi form tutmuş bir takım varken pandemi sonrası 5 maçtır puan kaybeden bir takımın olduğu yönündeki soruya da cevap veren Terim, şunları söyledi:

"O gün hem oynayıp hem kazanıyorduk. Bugün oynayıp kazanamıyoruz. O günkü kadroyla bugünkü kadro arasında farklar var ama oyunda bir değişiklik yok bu sevindirici ama mağlup olmak ise üzücü. Dışarıdan biri gelse baksa maçın sonucu bu deseniz herhalde olur mu öyle şey der. Bu kadar iyi oyun bu kadar oyun kontrolü bu kadar topla buluşma... Sonuç itibariyle pandemi sürecinin keşke yaşamasaydık. Ama pandemi öncesi Galatasaray hiç kaybetmeden maçların sonucunu bulurdu."

(Erdal Anak/İHA)

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Kaynak: İHA

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