Fatih'te yangın paniği, mahsur kalanlar kurtarıldı
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Fatih'te yangın paniği, mahsur kalanlar kurtarıldı

03.12.2020 16:00 | Son Güncelleme: 03.12.2020 16:41

Fatih'te 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Fatih'te 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Fatih Aksaray Mahallesi Başkabi Sokaktaki 4 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depo olarak kullanılan binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın bodrumu sardı. Yoğun duman bir anda tüm binayı sardı. Duman nedeniyle binanın üst katındaki vatandaşlar, mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, üst katlarda mahsur kalan ve aralarında çocukların da olduğu 10 kişiyi merdivenle kurtardı. Paniğe neden olan yangında kimse yaralanmazken, itfaiye bir süre sonra yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle bodrum katındaki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

(Medeni Topaloğlu - Halil Enes Sucu/İHA)

Fatih'te yangın paniği, mahsur kalanlar kurtarıldı
Fatih'te yangın paniği, mahsur kalanlar kurtarıldı
Fatih'te yangın paniği, mahsur kalanlar kurtarıldı
Fatih'te yangın paniği, mahsur kalanlar kurtarıldı
Fatih'te yangın paniği, mahsur kalanlar kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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