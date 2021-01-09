Fatih'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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Fatih'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

09.01.2021 11:55 | Son Güncelleme: 09.01.2021 12:12

Fatih'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Fatih'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin Kumkapı'da "uyuşturucu madde ticareti" yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri, Kadırga Liman Caddesi'nde "dur" ihtarına uymayarak kaçan Zafer Ç.'yi yakalandı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1375 lira ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" yapmak suçundan adliyeye sevk edilen Zafer Ç. tutuklandı.

Fatih'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Fatih'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Fatih'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Fatih'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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