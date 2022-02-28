Son dakika haberleri... FATİH'TE UYGUR TÜRK'ÜNÜN ÖLDÜRÜLMESİ; 7 SANIĞA HAPİS CEZASI

FATİH, İSTANBUL (DHA) - FATİH'te 2019 yılında otele ait kafede oturan Uygur Türkü Saimaiti Aierken'in silahlı saldırıcı sonucu öldürülmesine ilişkin 3'ü tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, 7 sanığa hapis cezası verdi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Samer Barghouth getirildi. Tutuklu sanıklar Abdullah Enver, Hüseyin Ahmetaliyev, Esad Elhatib SEGBİS ile katıldı. Tutuksuz sanıklar Ali El Hac Ali, Normakhamat Ariphonov ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

"CİNAYETTEN HABERİM YOKTU"

7 SANIĞA HAPİS CEZASI

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 7 sanık hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak", "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etmek", "Tasarlayarak Adam Öldürmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor.

Demirören Haber Ajansı - Güncel