Son dakika: FATİH'TE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: FATİH'TE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Fatih'te haftanın ilk iş gününde toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yapıldı.

Fatih'te haftanın ilk iş gününde toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, haftanın ilk iş gününde toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Fatih Vatan Caddesi'nde durdurulan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında ekipler, yolcuların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetledi. Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara sosyal mesafe, maske takımı ve dezenfektan konusunda bilgi verdi.

Son dakika: FATİH'TE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
Son dakika: FATİH'TE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
Son dakika: FATİH'TE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
Son dakika: FATİH'TE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
Son dakika: FATİH'TE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika: SULTANGAZİ'DE 5 KATLI BİNADA YANGIN: 5'İ ÇOCUK 7 KİŞİ İTFAİYE MERDİVENİYLE KURTARILDI
Son dakika: SULTANGAZİ'DE 5 KATLI BİNADA YANGIN: 5'İ ÇOCUK 7 KİŞİ İTFAİYE MERDİVENİYLE KURTARILDI
İstanbul'da ilginç anlar! Balkona çıkıp şampuanla köpürttüğü kafasını yağmur suyuyla böyle yıkadı
İstanbul'da ilginç anlar! Balkona çıkıp şampuanla köpürttüğü kafasını yağmur suyuyla böyle yıkadı
İstanbul'daki atık su incelemesinde en çok kullanılan maddeler belirlendi: Alkol, tütün ve esrar
İstanbul'daki atık su incelemesinde en çok kullanılan maddeler belirlendi: Alkol, tütün ve esrar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Sedat Peker Mustafa Şentop Vladimir Putin Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Kaan Yıldırım Rafet El Roman Farah Zeynep Abdullah
Spor Gareth Bale Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: FATİH'TE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 09:01:34. #1.16#

title