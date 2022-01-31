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Fatih'te tekme tokat yol kavgası kamerada

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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FATİH'te, trafikte yol verme tartışmasına giren iki kişinin tekme tokat kavga ettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

FATİH, İSTANBUL (DHA) - FATİH'te, trafikte yol verme tartışmasına giren iki kişinin tekme tokat kavga ettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Fatih Fevzi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; trafikte iki sürücü yol verme anlaşmazlığı yüzünden tartışmaya başladı. Araçlarından inen sürücüler, tekmek tokat kavgaya tutuştu. O anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, sürücülerden biri yerdeyken diğer sürücünün tekme ve yumruk attığı görülüyor. Kavga eden sürücüleri, çevredekiler ayırıyor.


Fatih'te tekme tokat yol kavgası kamerada

Demirören Haber Ajansı - Güncel

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