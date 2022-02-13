Son dakika haberleri: Fatih'te sağlık çalışanlarına saldırı... Yaşanan arbede kamerada

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Fatih'te sağlık çalışanlarına saldırı... Yaşanan arbede kamerada

İSTANBUL - Fatih'te devlet hastanesinde, bir hastanın kolundan serum iğnesi çıkaran hemşireye, canının yandığı iddiasıyla el kaldırması üzerine çıkan olayda, hasta yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı.

Olay, dün Fatih'te bir devlet hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, M.A. isimli kişi, kolundan serum iğnesi çıkaran hemşireye, canının yandığını iddia ederek el kaldırdı. Hastane çalışanları, M.A.'nın hemşireye el kaldırması üzerine olaya müdahale etti. M.A.'nın yanında L.K., S.G. ve A.P. isimli yakınları, olaya müdahale etmek isteyen sağlık çalışanlarına saldırdı. Sağlıkçılara saldıran şüpheliler, bunun yanı sıra hastanenin acil girişinde bulunan camı kırdı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, 12 sağlık çalışanına saldıran 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'kasten yaralama', 'mala zarar verme', 'tehdit', 'hakaret' ve 'görevli memura mukavemet' suçlarından adliyeye sevk edildi.