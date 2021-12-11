Son dakika haberi: FATİH'TE ÖLÜ BULUNAN TÜRKMENİSTANLI ÖĞRENCİNİN ÖLÜM NEDENİ ORTAYA ÇIKTI - Haberler
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Son dakika haberi: FATİH'TE ÖLÜ BULUNAN TÜRKMENİSTANLI ÖĞRENCİNİN ÖLÜM NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre FATİH'TE arkadaşlarıyla birlikte doğum günü partisi yaptıktan sonra evinde ölü olarak bulunan 32 yaşındaki İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencisi Türkmenistan uyruklu Kemal Ahmedenov'un ölüm nedeninin sahte alkol olduğu ortaya çıktı.

İSTANBUL (DHA) - FATİH'TE arkadaşlarıyla birlikte doğum günü partisi yaptıktan sonra evinde ölü olarak bulunan 32 yaşındaki İstanbul Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi öğrencisi Türkmenistan uyruklu Kemal Ahmedenov'un ölüm nedeninin sahte alkol olduğu ortaya çıktı.

Şehremini Mahallesi, Köprülüzade Sokak'ta bulunan evinde arkadaşlarıyla birlikte Perşembe günü 32. Yaş gününü kutlayan Kemal Ahmedenov'dan haber alamayan arkadaşları dün Cuma günü akşam polisi arayarak, Ahmedenov'dan haber alamadıklarını söyledi. İtfaiye yardımıyla eve giren polis ekipleri Ahmedov'un cansız bedeni ile karşılaştı.

İLK BULGULAR SAHTE ALKOL

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ahmedenov'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İlk yapılan incelemelerde 32 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Ahmedenov'un sahte içki nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Son dakika haberi: FATİH'TE ÖLÜ BULUNAN TÜRKMENİSTANLI ÖĞRENCİNİN ÖLÜM NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Son dakika haberi: FATİH'TE ÖLÜ BULUNAN TÜRKMENİSTANLI ÖĞRENCİNİN ÖLÜM NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Son dakika haberi: FATİH'TE ÖLÜ BULUNAN TÜRKMENİSTANLI ÖĞRENCİNİN ÖLÜM NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

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