Son dakika haberleri | Fatih'te marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Bir son dakika haberine göre Fatih'te marangoz atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih'te marangoz atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ayvansaray Mahallesi Ayvansaray Külhanı Sokak'taki 2 katlı marangoz atölyesinin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İş yerinde çalışanlar dışarı çıkarken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kimsenin yara almadığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk