Fatih'te kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 28 kişiye para cezası yazıldı
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Fatih'te kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 28 kişiye para cezası yazıldı

17.03.2021 16:41 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:02

Fatih'te bir iş yerinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 28 kişiye toplam 134 bin 540 lira ceza uygulandı.

Fatih'te bir iş yerinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 28 kişiye toplam 134 bin 540 lira ceza uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mimar Hayrettin Mahallesi Bali Paşa Yokuşu'ndaki bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yerinde bulunan 28 kişiye kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 134 bin 540 lira ceza yazıldı.

İşletme sahibi hakkında ise "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Fatih'te kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 28 kişiye para cezası yazıldı
Fatih'te kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 28 kişiye para cezası yazıldı
Fatih'te kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 28 kişiye para cezası yazıldı
Fatih'te kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 28 kişiye para cezası yazıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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