Son dakika haberleri | FATİH'TE KUMAR OPERASYONU KAMERADA

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FATİH'TE KUMAR OPERASYONU KAMERADA

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FATİH'te polisin bir işyerine düzenlediği kumar operasyonu kameraya yansıdı. İçerde bulunanlara para cezası kesilirken, aynı işyeri üçüncü kez mühürlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün saat 21.20'de Fatih Aksaray Mahallesi'nde bulunan ve daha önce yapılan denetimler kapsamında "1593 Sayılı Umumu Hıfzıssıhha Kanunu'na" aykırı faaliyet gösterdiği için mühürlendiği tespit edilen işyerinin tekrar faaliyet gösterdiği bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, işyerine baskın yaptı ve içerde bulunan 23 kişiye 1593 Sayılı Umumu Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi gereği idari para cezası uyguladı. İşyeri zabıta tarafından mühürlendi. Ancak dün saat 01.30 sıralarında aynı işyerinin mührünün kırılarak tekrar faaliyet gösterdiği bilgisi üzerine polis işyerine gitti. İşyerinin çatı kısmından atlayarak yaralanan Y.Y. olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. İşyerinde iskambil kağıtlarıyla kumar oynayan 7 kişi hakkında da 1593 Sayılı Umumu Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereği ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi gereği idari para cezası kesildi. Ruhsatsız olarak tekrar faaliyet gösterdiği belirlenen işyerine belirtilen maddelerden her iki denetleme kapsamında toplam 94 bin 500 lira idari para cezası uygulandı. İşyeri zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı